„Ein erneuter Lockdown wäre verheerend für uns“

Schön langsam kommt das Weihnachtsgeschäft in den großen Einkaufstempeln in Oberösterreich ins Rollen. Die Kundenfrequenz ist gut, vor allem am Wochenende. Doch für Landeshauptmann Thomas Stelzer lassen es sich viele etwas zu gut gehen – deshalb ist ab heute das Verweilen und Konsumieren in Einkaufszentren, 15 Meter vor den Ein- und Ausgängen und auf Parkplätzen per Verordnung untersagt.