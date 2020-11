Joe Biden: Keine Zeit für Veränderungen

„Strukturelle Probleme nicht durch einen neuen Präsidenten zu ändern“

Joe Bidens Plan ist teurer. Er will sogar zwei Billionen in eine „grüne“ Infrastruktur-Reform pumpen, die Frage der Finanzierung bleibt dieselbe. Dazu kommen Corona, Wirtschaftskrise und Arbeitslosigkeit, an denen Trump auch keine direkte Schuld trägt. Die Skepsis bei den Experten, ob Biden das schafft, ist groß.