Erneuter Rekord bei Neuinfektionen in den USA

Die Zahl der Neuinfektionen mit dem Coronavirus in den USA hat ein neues Hoch erreicht. Binnen 24 Stunden wurden 201.961 neue Ansteckungsfälle gezählt. Damit wurden die bisherigen Rekordwerte deutlich übertroffen: Der Höchststand bei den Neuinfektionen in den USA hatte zuletzt bei rund 127.000 Fällen gelegen und war am vergangenen Samstag erfasst worden. Der neu gewählte Präsident Joe Biden indes hat ein entschlossenes Vorgehen gegen die Pandemie angekündigt.