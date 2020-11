Mit 17! Dortmunds Jude Bellingham im England-Kader

Bellingham ist nämlich nur ein Ersatzmann. Nach zwei verletzungsbedingten Ausfällen nominierte Nationalcoach Gareth Southgate den U21-Teamspieler nach - für ein Freundschaftsspiel gegen Irland am Donnerstag in London und die beiden Nations-League-Partien in Belgien und gegen Island. Bellingham war im Sommer kurz nach seinem 17. Geburtstag für rund 26,5 Millionen Euro vom englischen Zweitligisten Birmingham City nach Dortmund gewechselt.