Tschechien verzeichnet mehr als 5000 Corona-Tote

Insgesamt seien bis dato 5074 Menschen in Verbindung mit einer Covid-19-Erkrankung gestorben, teilten die Gesundheitsbehörden am Dienstag mit. Die strengen Corona-Maßnahmen zeigen jedoch bereits einen Erfolg: Im Laufe des Montags wurden 6048 neue Fälle registriert, die geringste Zahl an einem Werktag seit knapp einem Monat.