Kurz und Michel besprachen Folgen der Terrornacht

„Zeichen der Freundschaft“

Michel erklärte, sein Besuch in Wien sei auch ein Zeichen der „europäischen Freundschaft mit den Familien der Opfer und der Freundschaft mit Sebastian Kurz“. Er erinnerte daran, dass es auch zu seiner Zeit als belgischer Regierungschef islamistische Anschläge in seinem Land gegeben habe. Daran seien auch junge Leute beteiligt gewesen, die in Europa aufgewachsen und radikalisiert worden seien. Das sei auch eine Frage der „Schulbildung“, etwa des Wissens um „Bürgerrechte“, das vermittelt werden müsse. So gebe es auch „Radikalisierungsprozesse in Gefängnissen“, die eingedämmt werden müssten.