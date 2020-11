Synagogen-Angreifer von Graz huldigt IS-Attentäter

Mithäftling in Sorge

Seitdem sitzt er in der Justizanstalt Graz-Jakomini in U-Haft. Nun klagte ein Mithäftling, dass sich der 31-Jährige aber weiter radikalisiert. Dauerhaft vollziehe er den Ramadan, würde ständig beten, Christen und Juden hassen. Er sage, Muslime sollen sich vereinigen und alle Juden töten. Was auch schockiert, sollten die Vorwürfe stimmen: Der Verdächtige fände den Terroranschlag in Wien gut, die Opfer seien ihm völlig egal.