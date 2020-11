540 Notrufe: Funk-Protokoll des Terroranschlags

Schüsse in der Seitenstettengasse“ - der erste Notruf, der am Terrorabend um 20:00:48 Uhr in der Funk-Leitstelle der Wiener Landespolizeidirektion für Alarmstufe Rot sorgte. Danach ging es Schlag auf Schlag - beziehungsweise im Hundertstelsekunden-Takt: Die Meldungen aus der Bevölkerung und Funksprüche der ausgerückten Polizisten überschlugen sich. Zwei Minuten und 33 Sekunden später: „Sichtung eines Täters, erster Schusswechsel.“ 20:09:42: „Anhaltung eines Täters“ - heißt: Der Islamist wurde von WEGA-Beamten außer Gefecht gesetzt.