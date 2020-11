Witwe von Terroropfer: „Leid wird nie vergehen“

Qiang Li wurde am vergangenen Montag bei dem Terroranschlag in der Innenstadt ermordet, in seinem Lokal am Rabensteig. Der 40-Jährige hatte davor Schusssalven gehört und in der Folge die Eingangstüre versperren wollen. „Dabei ist es geschehen, der Attentäter feuerte auf ihn.“