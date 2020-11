Karikatur aufgehängt: Lehrer in Rotterdam bedroht

Eine 18-jährige Niederländerin ist wegen gefährlicher Drohung gegen einen Lehrer in Rotterdam festgenommen worden. Die junge Frau hatte zu „Straftaten gegen die Schule und den Lehrer“ aufgerufen, so die Behörden. Anlass für ihre Hassbotschaften waren wie in Frankreich Islam-Karikaturen im Rahmen des Schulunterrichts.