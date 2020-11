6464 Neuinfektionen, 72 weitere Todesopfer

72 Tote in 24 Stunden, über 250 in nur einer Woche

Erschreckend allerdings ist die Zahl der Todesopfer innerhalb von 24 Stunden. So starben 72 weitere Menschen an den Folgen einer Coronavirus-Infektion. In nur einer Woche wurden in Österreich mehr als 250 Todesfälle verzeichnet. 1340 Menschen starben seit Beginn der Pandemie landesweit an den Folgen einer Coronavirus-Infektion.