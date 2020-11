Sehnsucht nach guter Nachricht in Tagen wie diesen

Rapid musste gestern beim 4:3 genau wie am Dienstag Salzburg vor komplett leeren Rängen spielen. Aber in Ungarn, das am Mittwoch sogar den Gefahrennotstand ausgerufen hatte, saßen in der Champions League beim 1:4 von Ferencváros Budapest gegen Juventus 20.000 Menschen im Puskas-Stadion. Wer soll das alles noch verstehen? Wo wir doch seit Jahren in einer Europäischen Union leben, in der uns so viele Dinge vorgegeben werden. So viel bestimmt wird von den Mächtigen in Brüssel.