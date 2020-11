Knapp 3000 Betriebe bei Initiative „Das pack ma“

Martinigansl per Lieferdienst

Tourismus-Landesrat Sebastian Schuschnig ließ schon zuvor Betriebe anschreiben, bis jetzt haben sich 300 Wirte gemeldet. Alle sind auf daspackma.at zu finden. Sowohl am Land, als auch in den Städten bieten Wirte ihre Gerichte zum Abholen oder als Lieferdienst an. Der Hit ist derzeit das Martinigansl, das bis zur Haustür gebracht wird.