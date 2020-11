Greta Thunbergs Twitter-Retourkutsche gegen Trump

„Greta Thunberg soll mal chillen“ - mit diesen Worten verärgerte Donald Trump im Dezember 2019 nicht nur die Klimaaktivistin. Nun hat die 17-Jährige die mögliche Wahlniederlage des US-Präsidenten für eine späte Retourkutsche genutzt. Als Reaktion auf einen Tweet Trumps, in dem der Präsident das Ende der Stimmenauszählung in den USA forderte, schrieb Thunberg: „So lächerlich. Donald muss an seinem Problem mit Aggressionsbewältigung und dann mit einem Freund in einen guten alten Film gehen! Entspann dich, Donald, entspann dich!“