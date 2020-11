Heftige Proteste gegen Corona-Maßnahmen in Laibach

„Kriegsähnliche Zustände“ nennt der Fotograf Tomaž Gorec die Szenen, die sich am Donnerstag in Laibach abspielten. In einem Video, das er auf Facebook veröffentlichte, ist zu sehen, wie die berittene Polizei einschreitet. Immer wieder werden bengalische Feuer gezündet, im Hintergrund sind Schreie zu hören.