Rechtsanwaltspaar liefert sich Scheidungskrieg

Die Advokatin soll gegenüber ihrem Mann auch erklärt haben, sie werde vertrauliche Kundeninformationen weitergeben und seinen Mitarbeitern Videos zuspielen, in denen er bei sexuellen Handlungen zu sehen sei. In dem Prozess am Landesgericht Salzburg gab es auch noch einen dritten Angeklagten. Er soll den Laptop des Rechtsanwaltes aus dessen Pkw entwendet und der Rechtsanwältin Daten daraus auf ihren Computer widerrechtlich überspielt haben.