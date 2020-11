US-Hängepartie | Giftige Wolke | Advent-Lockerung

Giftige Wolke. Was ist das für ein Mensch (ist das überhaupt ein Mensch?), der innerhalb weniger Minuten hasserfüllt auf mehr als zwei Dutzend Mitmenschen in der Wiener Innenstadt losgeht? Der zumindest vier von ihnen auf dem Gewissen hat, 22 weitere zum Teil schwer verletzt? Es ist, wie wir in der heutigen Ausgabe der „Krone“ berichten , ein 20-Jähriger, gerade dem Milchbubi-Alter entwachsen, der sich unbedingt dem IS anschließen wollte. Der bei zwei Versuchen, in den Nahen Osten zu reisen aber gescheitert und schließlich zu 22 Monaten Haft verurteilt worden war. Hätte er diese Haftzeit voll abdienen müssen, dann wäre er jetzt noch hinter Gittern. So ist er nun tot, weil ihn Polizisten stoppen konnten, bevor er noch schlimmeres Unheil anrichtete. Nun wird um das Überleben der Schwerstverletzten gebetet. Und, wie Conny Bischofberger heute in der „Krone“ kommentiert: Die Gefühle und Gebete gelten der Hoffnung, dass Misstrauen und Angst sich nicht wie eine giftige Wolke über unsere Gesellschaft legen. Dass der Terror unser Wien nicht verändern wird. Ja, dafür wird man beten müssen. Wie auch dafür, dass nicht weitere irregeleitete Fanatiker auf uns losgehen.