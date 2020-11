Heuriger wird wohl wieder ein „Großer“

Ein exquisiter Pinot Noir ist wieder angerichtet

Apropos: In 13 Gastbetrieben – unter anderem auch in Wien – sind die Weine von Peter Zoller und Elisabeth Saumwald zu verkosten. Sie betreiben „mit Herzblut“ drei Lagen (1,7 Hektar, 7000 Rebstöcke) in Haiming am Fuße des Tschirgants, der die Wärme untertags speichert und sie nachts wieder abgibt. „19,5 Klosterneuburger Zuckergrade, das ist perfekt“, so das Urteil beim Blick durch das Refraktometer beim „Krone“-Besuch auf der „Kirchenriese“ bei der Pinot-Noir-Lese, „ein gutes Weinjahr“. Die Liebe der beiden Absolventen der Ruster Weinakademie zum Wein und zur Arbeit in der Natur brachte unglaubliche Früchte hervor: Ihr Chardonnay erreichte in den Jahren 2019 und 2020 die Silbermedaille bei der Austrian Wine Challenge (AWC) in Wien. Peter Zoller ist im Übrigen auch der Obmann des 2011 gegründeten Tiroler Weinbauverbandes und freut sich auf das Zehn-Jahr-Jubiläum im nächsten Jahr.