BM Georg Willi erwartet weitere Lockdowns

„Wenn wir die Maßnahmen wieder lockern und in den Zustand der vergangenen Wochen zurückkehren, ist ein starker Anstieg der Infektionszahlen wie ein Naturgesetz, es wird dazu kommen“, prophezeite Willi. Dann werde man „weitere Lockdowns benötigen, in die wir aber jene Erkenntnisse mit einfließen lassen, die wir aus den ersten beiden gewonnen haben“, so der Stadtchef.