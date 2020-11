„Die Krise macht unsere Sicherheiten brüchig“

Keinen Anlass für eine familiäre Zusammenkunft zu bieten, war in den Pfarren oberstes Gebot. Man suchte Alternativen und fand sie auch. Wie in den „Stationen zum Sonnengesang des Heiligen Franziskus“ an kirchlichen Plätzen in Saalfelden, die anstelle des Festes der 1000 Lichter aufgebaut wurden. „Der Weg durch ein Labyrinth lädt ein, an kostbare Augenblicke zu denken“, so Pastoralassistent Herbert Berndl. Auch besinnliche Musik und Kerzenschein prägen das stimmungsvolle Bild bis zum Allerseelen-Tag. Gesegnet wurden die Gräber ohne Publikum: „Viele Angehörige haben selbst Weihwasser aufgefüllt“, so Zells Stadtpfarrer Christian Schreilechner.