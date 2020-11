Lokalbahn in zwei Jahren alle 15 Minuten

Bereits 2022 soll es so weit sein und die Salzburger Lokalbahn in den Spitzen im 15-Minuten-Takt fahren. Dafür ist ein zweigleisiger Ausbau in Anthering notwendig. Mittelfristig soll dieser Takt durchgehend möglich sein. Insgesamt investiert das Land in den nächsten fünf Jahren 100 Millionen Euro in die Strecke.