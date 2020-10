Salzburger Jugendliche feiern in Schladming

Taxifahrern ist der Partytourismus über die Grenze schon lange bekannt. „Das passiert öfter bei uns. Mehr will ich dazu jetzt aber nicht sagen“, meint etwa ein Mitarbeiter von „Vip-Taxi“ in Radstadt. Vor allem junge Erwachsene aus Radstadt, Altenmarkt und Forstau nutzen die Nähe zur Grenze laut Einheimischen aus. „Das sind zwanzig Kilometer bis nach Schladming. Deshalb sind diese regionalen Beschränkungen auch sinnlos, weil es immer wen geben wird, der sie umgeht“, ärgert sich Johann Warter, Stadtrat in Radstadt.