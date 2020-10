Knapp 50 Jugendliche randalierten in Wiener Kirche

Aufregung in Wien-Favoriten: Laut Innenministerium trafen sich 20 Türken am Donnerstagabend am Reumannplatz. Sie schrien „Allahu akbar“ und zogen, mit Pyrotechnik bewaffnet, Richtung Viktor-Adler-Markt. Die Polizei konnte rasch eingreifen und die Menge auflösen. Es kam zu mehreren Anzeigen.