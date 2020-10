Österreich verstärkt am Wochenende Grenzkontrollen

Angesichts des gesteigerten Ausreiseverhaltens am vergangenen Wochenende sei nun „mit einer hohen Einreisefrequenz zu rechnen“, so Nehammer am Freitag. Da die Corona-Situation in vielen Ländern „sehr ernst“ sei, wird daher die Präsenz der Polizei an den Grenzen verstärkt - dort soll sie gemeinsam mit den Gesundheitsbehörden Kontrollen durchführen.