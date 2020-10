Red Bull: Poker um Motor-Zukunft und Fahrer

Was die Leistungsfähigkeit des Antriebs betrifft, hinkt Red Bull der Mercedes-Werkspower hinterher. Das hat auch diese Saison deutlich gezeigt. Dennoch will der Rennstall auch nach dem angekündigten Rückzug von Honda ab 2022 mit den Japanern weiter zusammenarbeiten. Dabei soll die bestehende Technologie in Eigenregie in England zusammengesetzt und gewartet werden. Motor und Chassis Hand in Hand bauen zu können, würde weitere Vorteile bringen, so die Hoffnung bei den Red-Bull-Verantwortlichen.