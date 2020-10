Kuchl kommt Sonntag Mitternacht aus Quarantäne

Erstmals über 2000 Infizierte in Salzburg

Am Mittwoch stieg die Zahl der aktiv Infizierten im Land Salzburg erstmals über 2.000, Donnerstagmittag lag sie bei 2.027. Die _Sieben-Tage-Inzidenz liegt bei 263,6 (in Österreich bei 225,6). Mit Stand von Donnerstag, 8.30 Uhr, lagen 104 Menschen mit Covid-19 im Spital, 13 davon werden auf der Intensivstation betreut. Am 1. Oktober waren es zwölf Spitalspatienten, darunter ein Intensiv-Patient. Auch die Zahl der in Zusammenhang mit Covid-19 verstorbenen Menschen ist im Lauf des Oktobers gestiegen, und zwar von 41 auf inzwischen 49. Und das Virus breitet sich in Salzburg weiter aus, was die Reproduktionszahl von rund 1,3 am besten zeigt. Inzwischen sind 103 von 119 Gemeinden betroffen.