Pürstl fordert Untersagung von Anti-Corona-Demos

„Gefahren für Gesundheit zu erwarten“

Am Wochenende sollen in Wien weitere Demonstrationen gegen die Corona-Maßnahmen stattfinden. Pürstl fordert nun die Gesundheitsbehörden dazu auf, diese Versammlungen vorab zu untersagen. „Die Polizei schützt die Grund- und Freiheitsrechte in unserem Land. Gerade im Fall der Anti-Corona-Demonstrationen sind Gefahren für die Gesundheit der Demo-Teilnehmer zu erwarten. Anwendungen oder Verfügungen für das Zusammentreffen größerer Menschenmengen müssen dafür bereits im Vorfeld von den Gesundheitsbehörden aufgrund des Epidemiegesetzes getroffen werden.“