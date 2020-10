„AGOS: A Game of Space“ lädt zur Weltraumerkundung

Mit dem VR-Titel „AGOS: A Game of Space“ können sich Spieler ab sofort auf eine interstellare Reise durch acht Sternensysteme begeben, um einen neuen bewohnbaren Planeten zu erreichen. Auf dem Weg dorthin gilt es, wichtige Ressourcen zu sammeln, neue Technologien zu entdecken und sich den Gefahren des Weltraums zu stellen, um so das Leben an Bord des Schiffes während dieser Reise zur Rettung der Menschheit aufrechtzuerhalten. Das Weltraumerkundungsspiel ist ab sofort auf Ubisoft Connect, Steam und Oculus erhältlich und kompatibel mit Oculus Rift, HTC VIVE und VIVE Cosmos, Valve Index sowie Windows Mixed Reality.