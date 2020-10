Waldverkauf soll großen Schulcampus finanzieren

Die Corona-Krise reißt in allen Gemeinden große Löcher ins Budget. In Bruck will SPÖ-Bürgermeister Peter Koch dennoch Zukunftsprojekte umsetzen, darunter der Bildungscampus (ein Zusammenschluss mehrerer Schulen) im früheren Leiner-Gebäude in der Innenstadt. Um das Vorhaben zu finanzieren, soll der städtische Forstbesitz in Pernegg verkauft werden. Das stößt auf Widerstand der ÖVP.