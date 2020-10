Bereits 1000 Covid-19-Tote pro Tag in Europa

Die Anzahl der Corona-Toten hat in Europa nach Aussage eines Experten drastisch zugenommen. „Letzte Woche lag die Zahl um ein Drittel höher als in der Vorwoche, das bedeutet, dass rund 1000 Menschen jeden Tag an Covid sterben“, sagte am Mittwoch Peter Piot, der Sonderberater von EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen bei der Bekämpfung des Coronavirus.