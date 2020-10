Das neue Knappenkreuz gibt es jetzt in Miniversion

„Ich durfte das Knappenkreuz bereits in Natura sehen und war begeistert. Es wird wohl eines der schönsten Gipfelkreuze der Alpen werden“, erzählt der pensionierte Kaufmann Harald Srienz, den die „Krone“ in seiner Werkstatt im Bleiberger Hochtal besuchte: „Ich arbeite gerne mit Holz, bastle Weihnachtskrippen sowie andere Geschenksartikel.“ Und Harald hat das neue Knappenkreuz, das demnächst auf dem Dobratsch in 2166 Meter Höhe aufgestellt werden soll, aus Lärchenholz nachgebaut. „Ganz wie das Original“, so Harald: „Ich dachte mir, es gibt sehr viele Leute, die einen Bezug zum Dobratsch haben, aber vielleicht schon älter sind und daher nicht mehr bis hinauf kommen. Diese können das Mini-Knappenkreuz auf einem Fels oder im Garten aufstellen und sich so ein Stück unseres Dobratsch nach Hause holen.“