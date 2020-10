Dunkler SUV drängte Radlerin ab - verletzt

Am Dienstag zwischen 09:30 und 09:38 Uhr fuhr ein 53-jährige Frau aus Lochau mit ihrem E-Bike in Lochau auf der L11 aus Richtung Eichenberg kommend in westliche Richtung. Kurz nach der Zufahrt zum Wirtschaftshof wurde die Frau von einem dunkelfarbigen SUV inklusive Anhänger mit Holzbordwand-Aufbau überholt. Zeitgleich lenkte eine PKW-Lenkerin aus Alberschwende ihren PKW auf der L11 in entgegengesetzte Fahrtrichtung. Aufgrund des entgegenkommenden Fahrzeuges der PKW-Lenkerin aus Alberschwende musste der Lenker des SUVs während des Überholvorganges seinen PKW rechts zum dortigen Fahrbahnrand lenken. Die dadurch seitlich abgedrängte Fahrradfahrerin musste ebenfalls nach rechts ausweichen.