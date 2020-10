Steht Niederösterreich vor dem Corona-Kollaps?

Es sind gefährliche Rechenspiele, die der Corona-Krisenstab in Wien alle 14 Tage für die neun Bundesländer anstellt – vor allem dann, wenn sie zu optimistisch ausfallen. Noch vor zwei Wochen sagten Experten für Niederösterreich etwa einen Peak der zweiten Welle für Ende November voraus. Insgesamt 150 Covid-Patienten würden dann in den Spitälern, davon 25 bis 30 auf der Intensivstation, liegen, hieß es in der Prognose. Ausgerechnet am Nationalfeiertag – somit vier Wochen zu früh – wurden die Rechenspiele dann aber bereits Realität.