Platter: „Uns allen steht ein harter Winter bevor“

Appell an Eigenverantwortung

Freiheit bedeute aber auch Verantwortung. Freiheit bedeute in diesen Tagen vor allem Eigenverantwortung. „Und an diese Eigenverantwortung möchte ich heute von ganzem Herzen appellieren“, so Platter. „Die Corona-Pandemie hat die ganze Welt fest im Griff. Was wir derzeit erleben, ist die zweite Welle. Wenn wir uns die globale Entwicklung der Infektionszahlen anschauen, die Zahlen in unseren Nachbarländern und auch die Zunahme bei uns in Tirol, dann wissen wir: Uns allen steht ein harter Winter bevor.“