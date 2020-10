Safran-Bauern bei der Ernte

Eine Rarität ist Safran. Das sogenannte rote Gold stammt vor allem aus dem Iran, aber auch Johannes Pinterits aus Klingenbach baut das edle Gewürz in Siegendorf und Wulkaprodersdorf an. Die aufwändige Ernte per Hand ist angelaufen. Der „saftige“ Kilopreis für hochwertigen Safran liegt übrigens bei 20.000 Euro.