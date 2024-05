Burg Schlaining rüstet sich für neue Erlebnisse

Jene Arbeiten, die direkt in der Burg vorgenommen werden, stehen zeitgerecht vor dem Abschluss. Kulturreferent Landeshauptmann Hans Peter Doskozil besuchte die Burg in der finalen Phase der Bauarbeiten, um sich ein Bild von den neuen Ausstellungskonzepten zu machen: „Die intensive Auseinandersetzung mit den Themen Frieden und Demokratie, bei denen leider auch eine traurige Aktualität mitschwingt, ist dabei gesellschaftspolitisch hochrelevant“, so Doskozil.