Ursula ist stärker als Corona: Marktzeit ist!

Die Königstochter hatte sich Christus geweiht, ihr Vater wollte sie aber verheiraten. Ursula bat um Aufschub und pilgerte mit Jungfrauen nach Rom. In Köln kam es zum Blutbad. Der Hunnenfürst begehrte Ursula für sich, sie weigerte sich und wurde mit einem Pfeil erschossen. Der Märtyrerin wird am 21. Oktober gedacht. Und am Wochenende drauf lockt der Ursulamarkt.