Kann die Natur soviel Geröll zurückerobern?

Am Simonberg bei Globasnitz strotzt die Natur mit ihrer ganzen Kraft. Dramatisch und Furcht einflößend ist der gewaltige Erdrutschkrater, der nach den sintflutartigen Regenfällen Anfang August 2023, am Berglein in die Landschaft gerissen worden ist – bei unserem „Krone“-Besuch ist er noch gut sichtbar. Fünf Hektar Wald und Geröll sind damals ins Tal gedonnert.