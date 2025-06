Couleurstudenten erobern am Wochenende Klagenfurt

In Kärnten engagieren sich derzeit rund 700 Mitglieder in sieben Verbindungen. Gastgeber sind die Klagenfurter Verbindungen Karantania, Babenberg und Gral, unterstützt von Carinthia und Wulfenia. Die Teilnehmer – erkennbar an Anzügen, farbigen Mützen und Bändern – kommen zur Hauptversammlung, zur Bischofsmesse mit anschließendem Umzug sowie zum großen Festkommers. Von den oft unter Kritik stehenden Burschenschaften grenzt sich der MKV strikt ab.