Hütter: „Gegen Bayern brauchen wir einen Sterntag“

Eintracht Frankfurt fährt mit großem Respekt zum Punktspiel bei Bayern München. „Sie sind für mich momentan sicherlich die beste Mannschaft der Welt“, sagte Trainer Adi Hütter vor der Partie am Samstag (15.30 Uhr): „Wir brauchen einen absoluten Sterntag und Bayern einen nicht so guten Tag, dass wir da was holen können.“