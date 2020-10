„Radikaler Schritt“ im TVB Kitzbühel: Land bremst

Geschäftsführerin nicht in Gremien

„Die geschäftsführende Obfrau Viktoria Veider-Walser kann nach derzeitiger Lage nicht in den Verband der Tiroler Tourismusverbände entsendet werden“, betont Föger. Grund: Sie bleibe vor dem Gesetz Geschäftsführerin und sei keine Funktionärin, wie es erforderlich sei. Ähnliches gelte für ihre laut Obmann Christian Harisch geplante Entsendung in den Aufsichtsrat der Bergbahn. Alternativen: Harisch besetzt die Ämter selbst oder andere TVB-Funktionäre werden nominiert. Zeitnah will Föger nun das Gespräch mit den Kitzbühelern suchen und für die heiklen Punkte Lösungen ergründen.