Vier Bezirke in Salzburg sind auf Rot gestellt

Die Corona-Ampel-Kommission hat am Donnerstag das Bundesland Salzburg nahezu gänzlich rot eingefärbt. Die höchste Warnstufe gilt nun neben dem Tennengau auch im Flachgau, dem Pinzgau und dem Pongau. Wir haben im ganzen Land stark steigende Infektionszahlen. Den größten ,Sprung‘ gab es dieses Mal im Pinzgau, von Gelb gleich auf Rot. Das liegt hier hauptsächlich an großen Familienclustern", so Landessanitätsdirektorin Petra Juhasz.