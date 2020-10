Clevere Angestellte erkannte Täter in der City

Was für ein ungewöhnlicher Zufall: Ein Mann hatte mitten in der Nacht versucht, in eine Grazer Apotheke einzubrechen, flüchtete aber, als der Alarm ausgelöst wurde. Eine Angestellte der Apotheke, die das Überwachungsvideo dazu gesehen hatte, erkannte just den Verdächtigen in der Grazer Innenstadt.