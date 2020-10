Durchbindung bis zum Hauptbahnhof hat Priorität

Positives Gespräch mit Bundesministerin

„Land und Stadt ziehen, was die Durchbindung der Mühlkreisbahn in den Linzer Hauptbahnhof angeht, an einem Strang. In den vergangenen Monaten hat man ein gemeinschaftlich koordiniertes und abgestimmtes Realisierungskonzept entwickelt. Wir sind auf einem guten Weg bald eine gemeinsame Absichtserklärung zu unterzeichnen, welche die finanzielle Zusammenarbeit mit dem Bund beschließt“, so Steinkellner. Die Politiker peilen eine Inbetriebnahme im Jahr 2027 an.