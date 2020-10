Jared Leto wird noch einmal zum Joker

Leto hatte bereits 2016 in „Suicide Squad“ den Joker gespielt, an der Seite von Margot Robbies „Harley Quinn“ und mit Ben Affleck als „Batman“. In der Fortsetzung „Bird of Prey“ war der 48-Jährige nicht mit dabei gewesen. 2019 verriet er im Branchenblatt „Variety“, dass er an einem Comeback interessiert sei: „Ich würde auf jeden Fall noch mal den Joker spielen. Es kommt nur auf das Drehbuch und die Umstände an.“