Klagenfurt: Die Geschichte der Ursulamarkt-Freyung

Die Freyung als Marktsymbol

Die Freyung - das historische Marktsymbol - wurde 1793 angefertigt und diente als Vorlage für die St. Veiter Freyung. Im Laufe der Zeit ging die Klagenfurter Statue verloren und wurde erst 2004 von Hobbyhistoriker Reinhold Gasper wiederentdeckt. Seit 2017 erinnert sie am Ursulamarkt an den fairen Handel. Übrigens: Eine Kopie steht am Benediktinermarkt.