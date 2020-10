Große Fleißtal: Im Reich der Steinböcke

Doch ich sehe den König der Berge nicht. „Da, schau, dort oben!“ Und Markus hat recht: Hoch in den Felswänden sind mehrere Steinböcke gebettet. Was für ein majestätischer Anblick! Ohne Ranger hätte ich die Wildtiere nie gesehen. Der Weg ins Tal ist relativ eben und steigt erst später richtig steil an. Es geht hinauf zur Otto-Umlauft-Biwakschachtel und auf den 3245 Meter hohen Hocharn - eine hochalpine Genusswanderung.