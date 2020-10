Willi sieht vorerst keine Gefahr für Lockdown

Innsbrucks Bürgermeister Georg Willi (Grüne) sieht vorerst keine Gefahr für einen zweiten Lockdown in der auf Rot geschalteten Landeshauptstadt. Sollte es zu Verschärfungen kommen, wären diese jedenfalls nicht mit der Situation im März vergleichbar. In einer Pressekonferenz im Anschluss an die Stadtsenatssitzung am Mittwoch schloss er trotz steigender Fallzahlen vorerst schärfere Maßnahmen auf städtischer Ebene aus.