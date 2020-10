ATB-Spielberg-Rettung rückt in immer weitere Ferne

Der Widerstand der Belegschaft gegen die Schließung war und ist groß. So ist ein Großteil der Arbeitnehmer nicht freiwillig aus dem Dienstverhältnis aufgetreten, was zur Folge hat, dass bis zum Ende der Kündigungsfrist ATB ihre Löhne zahlen muss - in Summe etwa fünf Millionen Euro, so der AKV. Wären sie ausgetreten, hätten die Mitarbeiter die Löhne vom staatlichen Insolvenz-Entgeldfonds erhalten.