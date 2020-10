Kriechmayr sicher: „Das wird uns weiterbringen!“

Der Oberösterreicher ist ja von Fischer- auf Head-Skier umgestiegen. „Es fühlt sich schon sehr gut an. Aber ich muss noch jede Menge Kilometer fressen.“ Trainingstage wie jetzt in Sölden sind diesen Winter besonders wertvoll. „Sonst haben wir uns ja immer in den USA den Feinschliff geholt, aber die Nordamerika-Tour gibt es ja diesmal nicht“, weiß Doppel-Olympiasieger „Mothl“ Mayer. Das Parallelrennen in Lech/Zürs nehmen auch Kriechmayr und Mayer in Angriff, die ersten Speed-Rennen sind erst für 12./13. Dezember in Val d’Isère geplant.